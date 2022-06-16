https://news.day.az/politics/1471413.html Николас Мадуро прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО
Николас Мадуро прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО
16 июня Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Президента Венесуэлы встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйубов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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