Николас Мадуро прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

16 июня Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Президента Венесуэлы встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйубов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.