Проживающие во Франции азербайджанские исследователи из Ирана посетили город Шуша - ФОТО
Ныне проживающие во Франции уроженцы Тебриза, азербайджанские исследователи в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, посетили город Шуша.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Комитета защиты прав человека Жаля Тебризли и правозащитник, писатель-исследователь Машалла Разми ознакомились с расстрелянными со стороны армян бюстами известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли на центральной площади города.
Также они ознакомятся с другими памятниками культуры и домами, подвергшимися армянскому вандализму в течение тридцати лет оккупации, с восстановительными работами, проводимыми в городе.
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