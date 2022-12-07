Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Франции

7 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Франции в стране Анн Буайон.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД, министр Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Анн Буайон и пожелал ей успехов в деятельности на новом посту.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние азербайджано-французских отношений, региональная ситуация, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, мирная повестка и другие вопросы.

Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о мирной повестке, а также шагах и инициативах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения указанного процесса, довел до внимания вопрос, связанный с провокациями Армении и угрозами.

Глава МИД подчеркнул, что предвзятое отношение Франции, резолюции парламента страны наносят удар по азербайджано-французским отношениям, не способствуя мирному процессу.

Посол Анн Буайон поблагодарила министра Джейхуна Байрамова за прием, отметив, что приложит усилия для развития отношений стран.