Если миротворцы не могут приструнить остатки армянских сепаратистов, этим займется армия Азербайджана

Армянская сторона за два года не выполнила ни одного из своих обязательств по трехстороннему соглашению. Поэтому о каком-либо мире говорить преждевременно. Также армянская сторона пытается разделить мирное соглашение на разные направления. Их целью является подписание соглашений по отдельным элементам. Азербайджан же, в свою очередь, выразил свою позицию завершить процесс подписанием итогового документа.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев, комментируя провокации со стороны Армении на условной границе и в районах временной дислокации российских миротворцев.

Как подчеркнул военный эксперт, если российский миротворческий контингент и остатки армянских сепаратистов будут создавать препятствия деятельности азербайджанских экологов в направлении Ханкенди и Агдере, то спецназ Азербайджана может еще больше обогатить опыт освобожденных высот Сарыбаба, Гырхгыз, горы Буздух, города Лачин, сел Сус, Забух и Фарруха.

По его словам, регулярное нарушение режима прекращения огня со стороны Еревана означает, что армянская сторона еще не отказалась от своих территориальных претензий.

"Армения все еще пытается захватить ряд позиций, которые на данный момент находятся под контролем азербайджанской армии. Именно поэтому вооруженные провокации армян так участились. Хотя такая ситуация не кажется логичной для побежденной стороны, реальность показывает, что Армения до сих пор не отдала приказ своим вооруженным силам о прекращении огня", - заявил наш собеседник.

Военный эксперт полагает, что в данном случае Азербайджану, как победившей стороне, больше не следует проявлять терпение и сдержанность.

"Цели противника, с которых обстреливались позиции нашей армии, должны быть немедленно уничтожены. В то же время, независимо от того, откуда была совершена провокация, ВС Азербайджана имеют полное право установить контроль и поднять флаг над позицией противника. Это будет более эффективным ответом на агрессивное поведение Армении", - заключил Адалят Вердиев.

Напомним, в 21:00 8 декабря на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анды и Цав Гафанского района, подвергли непрерывному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем. ГПС Азербайджана оценила произошедшее как очередную провокацию армянской стороны.

Абдул Керимханов