В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе

13 декабря в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны с участием аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств состоялось совещание по итогам 2022 года.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, передав участникам совещания приветствия министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал их о работе, проведенной в нашей стране в нынешнем году в рамках военного сотрудничества, а также о планируемой деятельности на 2023 год.

Участники совещания также были проинформированы о работе, проводимой на освобожденных от оккупации территориях.

В заключение были даны ответы на интересующие военных атташе вопросы.