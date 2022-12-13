Баку категорически отверг необоснованное заявление МИД Армении о ситуации на дороге Шуша-Лачин

Категорически отвергаем необоснованное заявление Министерства иностранных дел Армении от 13 декабря 2022 года, обвиняющее азербайджанскую сторону в связи с последней ситуацией на дороге Шуша-Лачин, в котором искажены обязательства в рамках достигнутых соглашений.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"Обвинение МИД Армении азербайджанской стороны в перекрытии Лачинской дороги и нарушении трехстороннего заявления является лицемерием. Мы неоднократно говорили о невыполнении Арменией положений заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, Арменией не выполнены. В нарушение пункта 4, вооруженные силы Армении до сих пор не выведены с территории Азербайджана, в нарушение пункта 6, Лачинский коридор используется как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, в нарушение пункта 9 Армения препятствует открытию всех транспортных и коммуникационных путей в регионе.

Что касается утверждений о том, что Лачинская дорога была закрыта и что армянские жители, проживающие в этом районе, столкнулись с угрозой гуманитарного кризиса, отметим, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российская Федерация, который временно дислоцируется на территории Азербайджанской Республики. Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях, и претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

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С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.