Великобритания высоко оценивает достижения Азербайджана в правовой сфере

Министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства юстиции, отметив дружественные отношения и плодотворное сотрудничество, опирающиеся на глубокие исторические корни между Азербайджаном и Великобританией, министр подчеркнул исключительную роль великого лидера Гейдара Алиева в развитии этих связей. Отметив, что 2023 год знаменателен тем, что объявлен "Годом Гейдара Алиева", министр рассказал о непосредственных заслугах общенационального лидера в проведении коренных правовых реформ в нашей стране.

Были затронуты современные судебно-правовые реформы, проводимые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, предоставлена информация о модернизации судебной системы и инфраструктуры при сотрудничестве с авторитетными международными организациями в этой сфере, создании высокотехнологичных судов hi-tech с применением системы "электронный суд".

Выразив удовлетворение от высокого уровня связей между двумя странами, посол отметил готовность сделать все возможное для расширения этих отношений, высоко оценил достижения Азербайджана в этой сфере, отметил наличие благоприятных возможностей для обмена опытом наших стран, как членов европейской правовой семьи.

Был проявлен интерес к мерам по улучшению условий и медицинского обеспечения содержания осужденных в пенитенциарной системе, позитивному опыту, применяемому в международной системе в борьбе с туберкулезом.

На встрече, проведенной накануне очередной годовщины событий 20 Января, было рассказано о пути независимости, пройденном Азербайджаном, стремительном восстановлении наших освобожденных территорий после великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, повсеместном минировании Арменией наших земель в период оккупации и даже после войны, гостю были представлены специальные брошюры, подготовленные на эту тему, отмечено сотрудничество с Великобританией в процессе работ по восстановлению и разминированию.

В ходе беседы состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам борьбы с преступностью и сотрудничеству в правовой сфере.