Кто он - погибший во время нападения на посольство Азербайджана в Тегеране Орхан Аскеров?

Руководитель службы охраны дипломатического представительства Орхан Аскеров, ставший шехидом в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, имел звание старшего лейтенанта.

Как передает Day.Az, информация об этом появилась в социальных сетях.

У погибшего остались двое детей: сын и дочь.

Напомним, сегодня утром было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения. Нападавший задержан, ведется расследование.