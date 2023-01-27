https://news.day.az/politics/1532133.html Кто он - погибший во время нападения на посольство Азербайджана в Тегеране Орхан Аскеров?
Кто он - погибший во время нападения на посольство Азербайджана в Тегеране Орхан Аскеров?
Руководитель службы охраны дипломатического представительства Орхан Аскеров, ставший шехидом в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, имел звание старшего лейтенанта.
Как передает Day.Az, информация об этом появилась в социальных сетях.
У погибшего остались двое детей: сын и дочь.
Напомним, сегодня утром было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения. Нападавший задержан, ведется расследование.
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