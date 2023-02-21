https://news.day.az/politics/1540091.html "Бухгалтер" ИГИЛ задержан Службой госбезопасности Азербайджана
"Бухгалтер" ИГИЛ задержан Службой госбезопасности Азербайджана
Бухгалтер ИГИЛ задержан Службой госбезопасности Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend информированный источник.
Бухгалтер ИГИЛ долгое время укрывался в разных странах.
По факту ведутся широкомасштабные следственно-оперативные мероприятия. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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