Бухгалтер ИГИЛ задержан Службой госбезопасности Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend информированный источник.

Бухгалтер ИГИЛ долгое время укрывался в разных странах.

По факту ведутся широкомасштабные следственно-оперативные мероприятия. Дополнительная информация будет предоставлена позже.