В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента в третьем чтении обсуждался законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Законопроект был вынесен на голосование и принят.