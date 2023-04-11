https://news.day.az/politics/1554418.html В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева"
В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева"
В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента в третьем чтении обсуждался законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".
Законопроект был вынесен на голосование и принят.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре