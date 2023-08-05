Армянский терроризм: более смертоносное оружие, чем ядерная бомба

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья политического обозревателя Аббаса Ганбая​ об угрозе армянского терроризма. C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

На протяжении столетий, даже тысячелетий над человечеством по-прежнему господствует сила, вызывавшая разногласия в мире. Эта сила, которая постепенно вторгается в человеческое сознание и толкает общество к преступлению, способна привести к гневу, жестокости и, наконец, к терроризму. Вдохновленные этой силой, сегодня убийства, месть и человеческие зверства поселились на границе с Азербайджаном под именем армянского национализма.

Армянский терроризм - это акты систематического запугивания и индивидуальной мести как один из методов деятельности армянских националистических групп (организаций). Терроризм армянских националистов первоначально был мотивирован ложной идеей борьбы с якобы имевшей место дискриминацией, массовыми грабежами и убийствами армян в Османской империи властями и курдскими племенами, позднее - местью за так называемый геноцид армян в Турции.

Термин "армянский терроризм" впервые был официально использован в США в ежемесячном бюллетене Государственного департамента США за август 1982 года.

В знаменитой книге Пола Уилкинсона 1986 года "Терроризм против демократии: либеральное государство" (второе издание) есть глава об армянском терроризме на странице 344.

Пол Уилкинсон (9 мая 1937 г. - 11 августа 2011 г.) был награжден самым выдающимся орденом Британской империи, британским рыцарским орденом, присуждаемым за вклад в искусство и науку, работу с благотворительными и общественными организациями, а также государственную службу за пределами США. Он был учрежден 4 июня 1917 года королем Георгом V и состоит из пяти классов как гражданской, так и военной ветвей, два самых старших из которых делают получателя либо рыцарем (если мужчина), либо дамой (если женщина). Он был британским экспертом по терроризму, почетным профессором международных отношений и директором Центра изучения терроризма и политического насилия в Сент-Эндрюсском университете (CSTPV).

"Существуют неопровержимые исторические свидетельства того, что самые затяжные, фанатичные и непримиримые кампании террористического насилия осуществляются во имя национального самоопределения и справедливости для этнической группы".

Хотя группы, участвующие в террористических атаках, как правило, очень малы и действуют подпольно, тот факт, что они являются подлинными защитниками целой этнической общности, почти неизбежно обеспечивает им более широкую и более лояльную базу политической симпатии и поддержки, даже если, как правило, националистическое движение в целом содержит много элементов, глубоко противостоящих терроризму.

По словам эксперта и автора книги, такие группы, как Банда Баадера Майнхоф, Красные бригады и Японская Красная Армия, оказались "более эфемерными и уязвимыми для жесткой реакции правительства".

Никому из этих идейных революционеров на самом деле не удалось добиться массовой поддержки среди рабочего класса, за который они якобы боролись.

Далее на странице 344 по поводу армянского терроризма автор пишет:

"Армянский терроризм существует уже более ста лет. Их организационно-национальные формы, лидерство и тактика, правда, меняются, но истоки их террористического насилия лежат глубоко в их национальной психологии и традициях, в их отчаянной страсти к делу национального освобождения.

Нынешние армянские террористические группы являются частью очень давней традиции сопротивления народам Северо-Восточной Турции и бывшей Армянской Советской Республики".

При рассмотрении фактов здесь встречается важный момент:

"Армянская делегация вернется на Восток, унося с собой урок, что без борьбы и без бунта ничего нельзя добиться".

Из представлений видно, что армянский терроризм время от времени развивался в форме организации и распространялся по миру в виде больших и малых групп.

Ниже приведены террористические организации из Армении.

Партия Арменакан: создана в 1885 году.

Партия Гнчак: основана в Женеве в 1887 году.

Армянская революционная партия Дашнакцутюн: основана в Тбилиси в 1890 году.

Группа "Мстители армянского геноцида" начала свою деятельность в 1973 году.

Армянская тайная армия освобождения (АСОА): основана в Бейруте в 1975 году.

Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА): штаб-квартира организации, основанная в 1975 году, находится в Бейруте.

Geqaron: основано ASALA в феврале 2001 года.

Армянскоое национально-освободительное движение (АНОД): основано во Франции в 1991 году.

Армянский фронт освобождения: является неотъемлемой частью АСАЛА, основанной в 1979 году.

Группа Орли: создана армянской молодежью из Франции в 1981 году.

Коммандос справедливости за Геноцид армян: была основана в Вене во время съезда партии Дашнакютун в 1972 году.

Союз армян России: создан в Москве в 1988 году.

Демократический фронт: действует в США, Канаде и Западной Европе.

Апостол: был основан Союзом защиты Армении, состоящим из граждан Армении, Сирии и Ливана, 29 апреля 2001 года.

В свете сегодняшних дней и событий, уже после Второй карабахской войны, в которой победил Азербайджан, вернувший священные земли своих предков от оккупантов, армянский терроризм и национализм сделали свою деятельность более очевидной. Несмотря на оказываемую Азербайджаном гуманитарную помощь, на дороге Агдам-Ханкенди жители так называемого "Нагорного Карабаха" не принимают помощь, а требуют себе пропитание. Сепаратистский режим в Карабахе обвиняет Азербайджан в лжи и занимается непрерывными провокациями.

Одним из последних событий стало задержание одного из наиболее организованных членов этих террористических групп. Армянский террорист, совершивший геноцид в Мешали, пойман пограничной службой Азербайджана.

Несмотря на то, что 12 ноября 2013 года было вынесено постановление о привлечении Хачатряна Вагифа Черкезовича к обвиняемым по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное перемещение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, следствие не знало его местонахождение. В результате оперативно-розыскных мероприятий 29 июля 2023 года на контрольно-пропускном пункте Лачин, расположенном на азербайджано-армянской государственной границе, военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана задержан Вагиф Хачатрян, пытавшийся выехать в Республику Армения для лечения. через Международный комитет Красного Креста.

Однако все представленные доказательства не удовлетворяют Армению, почему-то поддерживающую терроризм. Наоборот, Армения без колебаний защищает преступника, убившего десятки людей 32 года назад. Это означает, что армяне не изменились и даже не хотят меняться... События столетней давности до сегодняшнего дня еще раз показывают, что Армения еще не излечилась от недуга национализма и склонности к терроризму.