МИД Азербайджана поздравил ОАЭ

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с национальным праздником.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"Поздравляем дружественный народ и правительство ОАЭ с Днем государственности. С национальным праздником!" - говорится в публикации.

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