https://news.day.az/politics/1618889.html МИД Азербайджана поздравил ОАЭ
МИД Азербайджана поздравил ОАЭ
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с национальным праздником.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".
"Поздравляем дружественный народ и правительство ОАЭ с Днем государственности. С национальным праздником!" - говорится в публикации.
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