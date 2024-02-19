Выдворение российских пограничников из Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Россию пытаются полностью вытеснить с территории Армении.

Day.Az представляет публикацию:

"Собственно, армянские власти перешли ко второму этапу подготовки к тому, чтобы выдворить из страны российских пограничников. Помните недавний вброс про ереванский аэропорт?

Теперь вот армянские каналы, в том числе принадлежащий окружению Пашиняна "Баграмян 26", разгоняют новую тему: армян призывают демонстративно требовать в аэропорту Звартноц именно армянских пограничников.

Ничего удивительного. На третьем этапе - и по графику он начнется через пару недель - в СМИ начнут всплывать какие-нибудь громкие инциденты с участием российских пограничников, а пресса начнет яростно это обсуждать. Потом подтянут депутатов с экспертами, и дальнейшее развитие сюжета будет только вопросом времени.

Правительству Армении останется только объявить о своем решении, сославшись, разумеется, на просьбы трудящихся".