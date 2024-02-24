В Берлине почтена память жертв Ходжалинского геноцида

Посольство Азербайджана в Германии провело в Азербайджанском культурном центре в Берлине мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду, в рамках которого состоялось открытие фотовыставки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала был показан подготовленный посольством Германии на немецком языке короткометражный фильм о Ходжалинском геноциде. Затем минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в своем выступлении заявил, что Ходжалинский геноцид стал первым геноцидом, произошедшим в Европе после окончания холодной войны. Он отметил, что кампания "Справедливость к Ходжалы!", возглавляемая вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, сыграла важную роль в доведении до мирового сообщества правды о Ходжалы.

Отметив, что историческая справедливость была установлена благодаря освобождению от оккупации исконных азербайджанских земель под руководством Президента Ильхама Алиева, восстановлению территориальной целостности и суверенитета нашей страны, посол заявил, что был положен конец также оккупации Ходжалы и вскоре ходжалинцы начнут возвращаться в родные края.

Затем слово было предоставлено свидетельнице Ходжалинского геноцида, писателю-публицисту Сарийе Муслимгызы. В своем выступлении она отметила, что события, произошедшие в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, являются одной из самых страшных трагедий ХХ века, и подчеркнула, что эти события по праву названы геноцидом. В результате этого геноцида были зверски убиты более 600 жителей Ходжалы, более 150 человек пропали без вести, судьба их до сих пор неизвестна. С.Муслимгызы отметила, что после освобождения наших земель от оккупации, как и в других регионах Карабаха, в городе Ходжалы также стремительными темпами начали проводиться восстановительно-строительные работы, и в самое ближайшее время первые семьи вернутся в родной город Ходжалы.

Затем состоялась презентация документального фильма "Не оглядывайся назад", посвященного Ходжалинскому геноциду, а также книги С.Муслимгызы "Они никогда не вырастут".

В завершение был дан эхсан в память жертв Ходжалинского геноцида.

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