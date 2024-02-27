В подвале детского сада в Ханкенди обнаружен арсенал армянского вооружения

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в городе Ханкенди.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе операции в подвале расположенного в городе детского сада были обнаружены и изъяты один дрон, один трипод для дрона, 29 единиц автоматического оружия различных марок, 4 пистолета, 27 винтовок, 416 гранат, 113 запалов, 113 взрывателей, 1178 обойм, 8508 снарядов, 24 320 патронов различного калибра, 30 капсюлей, три оптических прицела, 10 приборов ночного видения, 50 приборов связи, 34 штык-ножа, 57 противогазов, 4 бинокля и другие боеприпасы.

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