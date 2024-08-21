Азербайджан укрепляет в Азии сотрудничество в сфере разминирования

Делегация во главе с представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчином Амирбековым 19-30 августа 2024 года находится с рабочими визитами в Королевство Таиланд, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Социалистическую Республику Вьетнам и Королевство Камбоджа.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что в состав делегации вошли председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов, заместитель председателя правления агентства Самир Поладов, а также руководящие лица соответствующих структурных подразделений агентства.

Упомянутые страны относятся к числу стран, которые столкнулись с минной и другими угрозами вследствие взрывоопасных остатков войны и имеют многолетний опыт борьбы с этой угрозой.

Во время международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего", организованной ANAMA совместно с Программой развития ООН (ПРООН) 30-31 мая текущего года, между ANAMA и ПРООН была подписана Декларация о намерениях по сотрудничеству в создании Международного центра передового опыта по обучению противоминной деятельности.

Целью указанного визита является изучение международного опыта в отношении создаваемого центра, расширение сотрудничества с соответствующими центрами, расположенными в ряде зарубежных государств, столкнувшихся с минной проблемой, и международными структурами, специализирующимися в этой области. В рамках визита, наряду с официальными встречами, запланированы поездки в регионы с целью ознакомления с деятельностью учебных центров и на участки, где проводятся операции по разминированию.

Визит также окажет положительное влияние на подробное информирование этих стран и упомянутой региональной организации о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, и мерах, предпринимаемых страной по ее ликвидации, тем самым повысив международное внимание к проблеме.

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