https://news.day.az/politics/1706101.html Джудит Тулука Суминва находится с визитом в Азербайджане Премьер-министр Демократической Республики Конго Джудит Тулука Суминва 11 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Джудит Тулука Суминва находится с визитом в Азербайджане
Премьер-министр Демократической Республики Конго Джудит Тулука Суминва 11 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и другие официальные лица.
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