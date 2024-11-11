Джудит Тулука Суминва находится с визитом в Азербайджане

Премьер-министр Демократической Республики Конго Джудит Тулука Суминва 11 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и другие официальные лица.