Председатель Президентского совета Ливии прибыл в Азербайджан

11 ноября председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис Аль-Манфи прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и другие официальные лица.