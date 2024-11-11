https://news.day.az/politics/1706238.html Председатель Президентского совета Ливии прибыл в Азербайджан 11 ноября председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис Аль-Манфи прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Председатель Президентского совета Ливии прибыл в Азербайджан
11 ноября председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис Аль-Манфи прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и другие официальные лица.
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