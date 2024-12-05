https://news.day.az/politics/1712980.html Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Финляндии Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана. Новость обновляется
Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Финляндии
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Новость обновляется
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