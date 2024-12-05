Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Финляндии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Новость обновляется