2017 год: каким он был для карабахского урегулирования и азербайджанской армии

Уходящий год запомнился в Азербайджане многими знаменательными событиями, успехами, новыми начинаниями во всех сферах. Но, к сожалению, он не принес подвижек в разрешении карабахского конфликта, являющегося болью нашей страны на протяжении более чем четверти века.

Хотя нельзя сказать, что в этом направлении не было сделано ничего. На дипломатическом фронте Азербайджану удалось добиться констатации признания своей территориальной целостности со стороны международных организаций. Кроме того, в этом году возобновились переговоры между сторонами конфликта. Правда, в их результативности приходится сомневаться, но то, что страну-оккупанта удалось вернуть за стол переговоров, само по себе уже позитивный факт. В начале будущего года ожидается очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении, активизировалась Минская группа, одним словом, в процессе наблюдается некоторое оживление.

О том, каким был этот год для карабахского урегулирования, рассказал на пресс-конференции в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметив, что армянская агрессия остается большой угрозой для Азербайджана, Гаджиев подчеркнул, что в 2017 году Баку продолжил политику по восстановлению территориальной целостности страны и обеспечению безопасности в регионе. Была проведена работа против дезинформационной политики армянского лобби и покровительствующих ему кругов. Что важно - проведенный сепаратистами на оккупированных азербайджанских территориях незаконный референдум не был признан международным сообществом, было продемонстрировано уважение к территориальной целостности Азербайджана.

По мнению депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова, в плане урегулирования карабахского конфликта год оказался потерянным. Это минус. А плюс - то, что стычки и нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения не трансформировались в военные действия, подобно апрелю 2016 года.

"Позитивно и то, что армян заставили сесть за стол переговоров и приступить к обсуждению субстантивных, то есть содержательных вопросов мирного урегулирования конфликта. До этого армянская сторона кроме укрепления режима перемирия, то есть закрепления существующего "статус-кво", от содержательных переговоров уклонялась. Полагаю, что предстоящий 2018 год станет годом интенсивных переговоров. Трудно сказать, даст ли начавшийся переговорный раунд конкретные результаты, но в отсутствии таких переговоров война становилась единственной альтернативой. Полагаю, что армяне и посредники отдают себе в этом отчет", - сказал Расим Мусабеков.

Перефразируя известное изречение, отметим, что пока говорят дипломаты, пушки молчат. Но если противник упорствует, изворачивается и стреляет по детям, то в дело вступает совсем другая силы. И это реальная сила, с которой армянским оккупантам уже пришлось познакомиться в апреле минувшего года.

Речь о Вооруженных силах Азербайджана.

2017 год был для азербайджанской армии напряженным рабочим годом. После апрельских боев был период напряженности, когда на линии соприкосновения она возросла в разы, противник на всех направлениях проводил свои разведывательно-диверсионные мероприятия, которые в случае их успеха могли бы многократно вырасти в масштабах. Но этого не произошло благодаря четким и профессиональным действиям азербайджанской армии.

Об этом сказал Day.Az военный эксперт, полковник в отставке Шаир Рамалданов.

"В тот период руководство Армении, от президента до министра обороны, давали обещания, что вернут себе освобожденные азербайджанской армией земли, либо отомстят, захватив территории на другом направлении. Чтобы перевести эти обещания в практическое русло, осуществлялись диверсионные операции. Противнику был дан жесткий отпор. Были потери, к сожалению, и с нашей стороны. Но главное, что в 2017-м обещания, данные Ереваном армянской общественности, не осуществились - благодаря героизму и профессионализму наших солдат и офицеров.

На линии соприкосновения учитывались все вопросы, все шаги противника заранее определялись и анализировались и, соответственно, принимались необходимые меры. Было уничтожено определенное количество боевой техники противника, система ПВО, командный пункт", - рассказал Рамалданов.

Этот год, по словам военного эксперта, прошел насыщенно для наших Вооруженных сил не только на линии огня. ВС Азербайджана, согласно плану подготовки, в 2017 году проводили различные мероприятия, связанные с повышением боевой подготовки и профессионализма личного состава. Продолжалась закупка техники, о чем информировалась общественность, проходили подготовку специалисты, которые должны были осуществлять управление этой техникой. Кроме того, наши военнослужащие проходили за рубежом обучение, направленное на повышение боеготовности и боеспособности Вооруженных сил.

Азербайджанские ВС также провели в этом году все запланированные учения - командно-штабные, тактические. На практике проверялась боевая техника, способность наших подразделений, специалистов в выполнении своих функциональных обязанностей, командиров - в управлении подразделениями. Это способствовало повышению боеготовности ВС, в ходе учений все поставленные задачи были выполнены, подчеркнул полковник в отставке.

Азербайджанские военнослужащие участвовали и в международных военных соревнованиях. Например, в снайперских соревнованиях в Казахстане, танковом биатлоне в России и других. И везде азербайджанские военные показали высокие результаты. А вот наши противники, например, во время соревнований в Казахстане, уже на начальном этапе были отправлены домой.

Из крупных учений, по словам Рамалданова, можно назвать учения Азербайджан-Турция-Грузия, учения в Нахчыване. Кстати, последние заставили поволноваться противника, а власти Армении - запугивать в своем духе общественность "угрозой оккупации".

Еще одна важная деталь - в 2017 году ВС Азербайджана получили закон "О Вооруженных силах". Предыдущий был принят в 1991 году, и новый закон принял во внимание опыт, накопленный за прошедшие 26 лет, и был приведен в соответствие с другими законодательными актами и Конституцией.

"Деятельности азербайджанской армии высокую оценку дал Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, Президент Ильхам Алиев. Он отмечал, что если нашим противникам не будут помогать третьи силы и оставят наши армии один на один, то Азербайджан за короткое время освободит свои оккупированные территории. Считаю, что это высокая оценка со стороны Верховного главнокомандующего, которую заслуживают наши Вооруженные силы. Это результат того ратного труда, большой работы, которая проводилась, в частности, в Минобороны, министром - генерал-полковником Закиром Гасановым, начальником Генштаба, генерал-полковником Неджмеддином Садыховым. Под их руководством на сегодня ВС Азербайджана являются самыми мощными и самыми сильными в регионе Южного Кавказа.

Об успехах наших ВС можно говорить много. Но, обобщая, хочу сказать одно: Вооруженные силы Азербайджана, начиная от солдата и кончая генералами, готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего. И они не только готовы, но и способны выполнить поставленную задачу. А главная задача ВС Азербайджана в настоящее время - это оборонительные действия на линии соприкосновения, отпор любым диверсионным действиям со стороны противника, обеспечение безопасности всех населенных пунктов на линии соприкосновения и готовность в любую минуту выполнить приказ по освобождению оккупированных территорий и восстановлению территориальной целостности нашей страны за короткий срок и малыми потерями", - сказал Шаир Рамалданов.

Отметим, что в декабре в Минобороны прошло расширенное заседание, посвященное итогам подготовки войск в 2017 году. Обсудив итоги года уходящего, министр обороны Закир Гасанов дал соответствующие поручения командному составу для выполнения основных задач, стоящих перед армией в 2018 году. А на днях глава МО отправился на передовую, встретился с личным составом, проверил боеготовность бронетехники.

В будущем году азербайджанская армия продолжит укрепляться, повышать боеспособность и совершенствовать профессионализм. Мы все, конечно же, хотели бы, чтобы это происходило только на учебных маневрах и в ходе военных состязаний. Мы все еще надеемся решить дело миром, но не все тут зависит от одного Азербайджана. Выбрать справедливый мир должен и противник, если не хочет снова встретиться с той силой, которая напугала до смерти в апреле 2016-го. Новое боестолкновение может стать намного более катастрофичным для оккупантов.

Лейла Таривердиева