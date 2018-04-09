Лидеры конфессий Азербайджана - дружны и солидарны

Азербайджан является одной из немногих мусульманских стран, в которой представители различных течений ислама, а именно сунниты и шииты молятся в одной мечети, в которой строятся не только мечети, но и восстанавливаются православные храмы, возведен католический костел, еврейская синагога.

Об этом сказал Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя высказывания Президента Ильхама Алиева относительно атмосферы толерантности в нашей стране, прозвучавшие в его недавнем интервью ТАСС и "Российской газете".

По словам депутата, лидеры конфессий нашей страны демонстрируют солидарность и дружеские отношения.

"Все это позволяет обеспечивать религиозный мир, тогда как вокруг растет религиозная нетерпимость и ксенофобия. Здесь следует отметить не только традиционную веротерпимость населения Азербайджана, но и действия властей по решительному пресечению любых радикальных и экстремистских проявлений в сфере религии и проводимую последовательную политику мультикультурализма", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева