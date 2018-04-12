Нурсултан Назарбаев: Победа на президентских выборах доказывает, что азербайджанский народ оказывает высокую поддержку политике Ильхама Алиева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, от имени народа Казахстана и от своего имени поздравляю вас с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана. Ваша победа на прошедших выборах доказывает, что азербайджанский народ оказывает высокую поддержку проводимой вами политике, направленной на рост благосостояния народа и укрепление авторитета страны на международной арене.
Желаю вам на этой высокой государственной должности новых успехов на пути дальнейшего процветания Азербайджана и эффективного осуществления всех предстоящих планов. Хочу отметить ваш большой вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Азербайджаном, опирающихся на нерушимую дружбу и доверие.
Уверен, что стратегическое сотрудничество между нашими странами и дальше будет динамично развиваться во имя светлого будущего наших народов.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, пользуясь этой приятной возможностью, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех инициативах, а дружественному азербайджанскому нарду - мира и благоденствия", - говорится в поздравлении Президента Казахстана.
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