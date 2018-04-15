ЦИК: Выборы Президента в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями законодательства

Кандидаты, принимавшие участие в президентских выборах в Азербайджане, связавшись со мной по телефону, заявили об удовлетворенности организацией выборов.

Об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в воскресенье на пресс-конференции, посвящённой итогам выборов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эти выборы стали одной из самых успешных страниц в истории Азербайджана.

Он подчеркнул, что выборы проведены в соответствии с требованиями законадательства республики.

Согласно требованиям Избирательного кодекса АР, ЦИК примет решение о представлении протокала по итогам выборов вместе с соответсующими документами в Конституционный суд Азербайджана. По предварительным данным, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86,03 процента голосов избирателей по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней.

Председатель "Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев набрал 3,02 процента, самовыдвиженец Захид Орудж - 3,11 процента, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03 процента, председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев - 1,52 процента, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38 процента, председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17 процента, кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев - 0,74 процента голосов.