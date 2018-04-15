Ильхам Алиев набрал 86,02 % голосов избирателей - ЦИК УТВЕРДИЛ ИТОГИ ВЫБОРОВ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила окончательные итоги выборов Президента, которые прошли 11 апреля, Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Итоги были объявлены председателем ЦИК Мазахиром Панаховым в воскресенье на пресс-конференции.

Всего на выборах проголосовали 3 962 123 избирателей. В Азербайджане избирательным правом обладают 5 332 817 человек, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

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