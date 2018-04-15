Сиявуш Новрузов: БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ намеренно подготовили предвзятый отчет по президентским выборам в Азербайджане

Президентские выборы в Азербайджане проведены в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом в воскресенье на заседании ЦИК Азербайджана сказал заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ЦИК республики предпринял все шаги для того, чтобы обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Он также прокомментировал предварительный отчет, подготовленный Бюро Демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в связи с проведенными в Азербайджане выборами.

Новрузов отметил, что упомянутые организации намеренно подготовили предвзятый отчет по выборам в Азербайджане.

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