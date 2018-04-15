Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызстана Соронбай Жээнбеков поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Искренне поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики. Убежден, что кыргызско-азербайджанские отношения, опирающиеся на взаимное уважение и доверие, нашими совместными усилиями будут и впредь укрепляться и углубляться. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира и благополучия", - говорится в поздравлении.