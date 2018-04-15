Аппарат омбудсмена: Отчет наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ - это неуважение к свободному выбору граждан Азербайджана

Предварительный отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) Совета Европы относительно прошедших 11 апреля в Азербайджане президентских выборов не отражает реальности.

Об этом сказал Trend глава аппарата омбудсмена, доктора философии по праву Айдын Сафиханлы, передает Day.Az.

Считая отчет показателем предвзятого и двойственного отношения, Сафиханлы отметил, что те, кто готовил отчет, отдали предпочтение своим субъективным и предвзятым политическим соображениям, а не методологическому и техническому подходу к наблюдению за выборами.

Сафиханлы добавил, что своим отчетом члены наблюдательной миссии не только нарушили принципы международного наблюдения, но и требования документов, принятых представляемыми ими структурами, а также продемонстрировали неуважение к свободному выбору граждан Азербайджана.

"В первом абзаце кодекса поведения миссий ОБСЕ по наблюдению за выборами написано, что наблюдатели должны сохранять строгую непредвзятость при исполнении своих обязанностей и ни в коем случае не должны выражать или демонстрировать предубеждение или предпочтение по отношению к властям, партиям, кандидатам или по отношению к каким-либо спорным вопросам, возникающим в процессе выборов", - сказал Сафиханлы.

По его словам, в день выборов 38 сотрудников, представляющих уполномоченного по правам человека и центральный аппарат омбудсмена, а также Гянджинского, Шекинского, Джалиладабского и Губинского региональных центров, независимо и по своей инициативе пройдя регистрацию, в качестве наблюдателей наблюдали за избирательным процессом на 371 избирательном участке в 103 избирательных округах в Баку и 53 городах и районах страны, в том числе в прифронтовых селах, поселках компактного проживания беженцев и вынужденных переселенцев, воинских частях, исправительных учреждениях.

"По результатам наших наблюдений сообщаем, что президентские выборы прошли в условиях высокой активности населения, демократически, свободно, прозрачно, справедливо, в порядке, определенном избирательным законодательством и международными стандартами, дисциплинированно. Было обеспечено избирательное право граждан, в том числе созданы условия для использования этого права избирателями с инвалидностью. Правонарушений, какого-либо вмешательства со стороны государственной структуры, в том числе органа исполнительной власти или сотрудников полиции, не наблюдалось", - сказал Сафиханлы.

Он считает, что если отчеты, принятые международными или региональными организациями, далеки от объективной реальности, демонстрируют двойственный подход, служат грязным политическим целям и используются как средство давления на власть, то принятие этого отчета подрывает авторитет принявшей его структуры.

Отметим, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАС представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля.

Высказывания представителей БДИПЧ на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.