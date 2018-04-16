Названа дата заседания пленума Конституционного суда Азербайджана в связи с результатами президентских выборов

Заседание пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, проведенных 11 апреля 2018 года, и результатах выборов, назначено на 17 апреля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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