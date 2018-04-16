Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах

16 апреля 2018 17:45

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Си Цзиньпин в поздравлении положительно оценил достижения в развитии двусторонних отношений после установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном.

Си Цзиньпин отметил, что Китай обращает большое внимание на развитие отношений между Китаем и Азербайджаном, готов совместно с Азербайджаном продвигать сотрудничество во всех сферах на благо двух стран и народов.

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