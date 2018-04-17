Победа Ильхама Алиева - объективный и осознанный выбор азербайджанского народа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила окончательные итоги выборов Президента, которые прошли 11 апреля. Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей. Это - ожидаемая, во всех смыслах этого слова, победа.

О том, что действующий глава нашего государства победит на нынешних президентских выборах, говорили и данные опросов общественного мнения, проводившихся в самое разное время. Все они свидетельствовали о том, что более 80% респондентов поддерживали кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на внеочередных выборах Президента Азербайджана. Так в итоге и произошло! И данные многочисленных экзит-полов также свидетельствовали о яркой, уверенной, однозначной победе Президента Ильхама Алиева.

Однозначной она является потому, что азербайджанский народ высоко ценит те достижения, что уже достигнуты нашей страной за годы президентства Ильхама Алиева. К примеру, бедность находится на уровне 5,4 процента, а безработица - 5 процентов. За последние 15 лет, а это годы президентства Ильхама Алиева, наше население увеличилось на 1,5 миллиона человек, и создание рабочих мест является для нас постоянным процессом. В прошлом году было открыто 177 тысяч постоянных рабочих мест.

Все это - плоды работы Президента Ильхама Алиева во благо народа. Приведу еще некоторые цифры. Среднемесячная сумма трудовых пенсий в нашей стране выросла по сравнению с 2003 годом в 11,3 раза. В итоге, Азербайджан находится на втором месте среди постсоветских стран, а по коэффициенту замещения пенсии по возрасту - на первом месте. Это - прекрасные показатели, и мало какое государство мира может гордиться таким впечатляющим ростом социально-экономических показателей.

Кроме того, доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2018 года составили 4562,9 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогноза на три процента. Проще говоря, мы имеем еще одно доказательство грамотной, продуманной экономической политики нашего государства, во главе которого стоит Президент Ильхам Алиев, который, замечу, беспокоится и о будущих поколениях граждан республики. В итоге, мы видим, что валютные резервы Азербайджана в I-ом квартале 2018 года увеличились на $2,2 млрд. Таким образом, на начало апреля валютные резервы составляют $44,2 млрд. Есть прогнозы, согласно которым, до конца года эта цифра вырастет до 50 миллиардов долларов. Уверен, что расти она будет и в последующие годы. А ведь это тот капитал, то богатство, которое достанется новому поколению граждан Азербайджан, обезопасив страну от всевозможных рисков и проблем.

В череде безусловных достижений Ильхама Алиева на посту Президента Азербайджана граждане нашей страны считают и очевидное, признаваемое всеми усиление азербайджанской армии. Свою боеготовность, способность решать все поставленные перед ней цели наша армия блестяще продемонстрировала в апреле 2016 года, когда в ходе четырехдневных боевых действий было освобождено более 2000 гектаров нашей Родины, находившихся под вражеской оккупацией. Кроме того, азербайджанская армия по праву считается сильнейшей в регионе и одной из самых боеспособных на пространстве бывшего СССР. Все это - плоды заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева о Вооруженных Силах нашего государства.

Кроме того, благодаря выверенной и грамотной внешнеполитической линии руководства нашей страны, Азербайджан ныне имеет небывало высокий уровень сотрудничества с Турцией и Россией. В основе этих взаимовыгодных отношений, безусловно, лежит личный авторитет Президента Ильхама Алиева. Он пользуется большим уважением как у лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так и России - Владимира Путина.

Прекрасные отношения у Азербайджана и с Казахстаном и Туркменистаном, которые находятся на другом берегу Каспия. Кроме того, на самый высокий уровень подняты азербайджано-израильские и азербайджано-иранские взаимоотношения, что также является очень большим достижением и доказательством того, что наша страна под руководством Президента Ильхама Алиева проводит поистине ювелирную внешнеполитическую линию. О том же свидетельствует и весомая роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности Европы, по праву называясь ныне экономическим и политическим лидером, центром всего Южного Кавказа.

Таков, если говорить вкратце, перечень очевидных достижений Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Они и объясняют то, отчего его победа на внеочередных президентских выборах считается исторической. Именно с именем Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ ассоциирует успехи, достигнутые нашей страной во всех сферах. Именно под его руководством Азербайджан добьется еще больших побед, вернет все оккупированные Арменией территории нашей страны, проведет грандиозные экономические реформы, плодами которых будут пользоваться как нынешнее, так и будущие поколения граждан республики.

Это все - очевидные факты, объясняющие причину блестящей победы Президента Ильхама Алиева на нынешних выборах. И в этих условиях, откровенно смешны и нелепы попытки каких-либо сил поставить под сомнение, очернить их итоги. Пора бы уже зарубить на носу, что победа Президента Ильхама Алиева - объективный и осознанный выбор азербайджанского народа. А благо народа, как и его выбор - высший закон.

Эту аксиому неплохо было бы уяснить всем тем, кто путает роль объективного критика с ролью обладателя права оскорблять азербайджанский народ циничной и примитивной ложью. Хотя, ничего иного в "репертуаре" этих сил, на разрешенные митинги которых приходит пара тысяч сторонников и активистов, ожидать не стоит. Они так и не поняли, что бесполезно выдавать желаемое за действительное, противопоставляя себя 86% граждан Азербайджана.

Эльшад Гасанов, депутат Милли Меджлиса