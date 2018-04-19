Георгий Маргвелашвили: Азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Искренне поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана. Хочу подчеркнуть, что азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность, благосостояние и успехи. За прошедший период мы стали свидетелями убедительного развития вашей страны в политической, экономической и культурной сферах. Уверен, что под вашим руководством Азербайджан достигнет еще больших успехов. На протяжении веков Грузия и Азербайджан испытывали чувство удовлетворения от дружественных, крепких культурных связей и успешных отношений сотрудничества. Наши народы всегда находились рядом друг с другом во имя своего будущего и благосостояния своих стран. Наши страны совместно присоединились к борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и добились мира и стабильности в регионе. Верю, что углубление и расширение нашего сотрудничества как стратегических партнеров приведет к успешным достижениям во имя интересов наших народов. Еще раз выражаю вам свое глубокое почтение и желаю вашему превосходительству счастья, здоровья и успехов на вашей высокой государственной должности во имя спокойствия и благосостояния азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.