Визит министра экономического развития России Максима Орешкина в Азербайджан демонстрирует, что Россия нацелена на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном

Об этом сказал в беседе с Day.Az ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

По его словам, данный визит является плановым, так как ранее об этом сообщалось в СМИ еще в начале марта 2018 года.

"Подобные встречи всегда сопровождаются всеобъемлющими обсуждениями экономических отношений между странами, поэтому будут затронуты очень многие вопросы. В том числе, темой для разговоров станет деятельность Российского экспортного центра (РЭЦ), торжественно открытого в Азербайджане еще в декабре 2017 года. Открытие РЭЦ само по себе говорит о приоритетности Азербайджана - как партнера для России. Помимо этого, обязательно будут обсуждены и крупные инфраструктурные проекты, в том числе развитие коридора "Север - Юг", в котором велика роль Азербайджана. Конечно, обсуждать будут и другие вопросы экономического взаимодействия двух стран: инвестиционные проекты, наращивание товарооборота и так далее. Полагаю, что за закрытыми дверями, будет в очередной раз обсуждаться вопрос вступления Азербайджана в ЕАЭС", - пояснил аналитик.

По мнению Ивана Пятибратова, Россия действительно заинтересована в участии Азербайджана в ЕАЭС, как по экономическим, так и по политическим причинам.

"Тем не менее, я бы не ставил на вступление Азербайджана в ЕАЭС в ближайшем будущем, хотя такая вероятность все же есть. В общем и целом, можно с уверенностью утверждать, что Азербайджан - одно из приоритетных направлений для России. Частые визиты высокопоставленных чиновников в республику, в том числе и Максима Орешкина, только подтверждают это", - заявил наш собеседник.

По словам российского экономиста, двустороннее взаимодействие достаточно продуктивно, учитывая данные Федеральной таможенной службы РФ.

Согласно информации этой структуры торговый оборот между Россией и Азербайджаном увеличился: за период январь-февраль 2017 года он составлял 226,2 млн. долларов США, а за тот же период в 2018 году - 314,9 млн.

Матанат Насибова