Премьер: Испания продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с Азербайджаном
24 апреля 2018 18:06 171
Премьер Испании Мариано Рахой Брей поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Он имени правительства Испании и от своего имени искренне поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Желаю вам новых успехов на новом этапе президентства. Хочу вас заверить в том, что Испания и впредь продолжит усилия по дальнейшему углублению хороших и искренних отношений между странами, а также по усилению связей с ЕС", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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