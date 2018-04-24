Премьер: Испания продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с Азербайджаном

Премьер Испании Мариано Рахой Брей поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Он имени правительства Испании и от своего имени искренне поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Желаю вам новых успехов на новом этапе президентства. Хочу вас заверить в том, что Испания и впредь продолжит усилия по дальнейшему углублению хороших и искренних отношений между странами, а также по усилению связей с ЕС", - говорится в поздравлении.