Результаты выборов в Азербайджане и Армении создали совершенно разные перспективы для этих стран

Результаты выборов, состоявшихся в Азербайджане и Армении, создали совершенно разные перспективы для этих стран. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

Депутат отметил, что, несмотря на то, что и Азербайджан, и Армения обрели независимость в одно и то же время, развитие этих стран очень сильно отличается.

"Соблюдение демократических принципов в Азербайджане, нормальные отношения с соседними государствами, желание восстановить мир в регионе создали условия для развития в стране. В Азербайджане эти принципы были соблюдены и на выборах. В Армении же произошел раскол между обществом и властью. Эти проблемы созданы тем, что Армения все еще не смогла определить для себя стратегию развития", - сказал Мирзазаде.

Он отметил, что выборы в Армении прошли в рамках тяжелого государственного кризиса. "Позорная отставка одного из виновников Ходжалинской трагедии Сержа Саргсяна говорит о том, что государственность Армении испытывает большие проблемы. Территориальные претензии Армении к соседним странам, оккупация азербайджанских земель, враждебная политика в отношении своих граждан привели к общественному протесту против власти, и в результате к ее смене. Вмешательство во внутренние дела Армении некоторых государств в преддверии выборов, а также в другое время, также свидетельствует о том, что в корне всего перечисленного ошибки, допущенные при заложении основ государственности Армении", - сказал Мирзазаде.

Депутат добавил, что в отличие от Армении, в Азербайджане существует единство народа и власти. "В современном Азербайджане, созданном великим лидером Гейдаром Алиевым, достигнуты стабильность, развитие, и в результате целенаправленной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, это развитие успешно продолжается. В Азербайджане обеспечивается стабильность, укрепляются демократические принципы. Азербайджан завоевывает высокий авторитет на международной арене", - отметил Мирзазаде.

Он добавил, что благодаря тому, что Азербайджан с 1993 года правильно строит свою внутреннюю и внешнюю политику, никакие внешние силы не смогли вмешаться во внутренние дела страны, добавил депутат.

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