Ангела Меркель: Германия и в будущем готова поддерживать Азербайджан как партнера на пути политической и экономической модернизации

26 апреля 2018 13:00

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Я поддерживаю дальнейшее углубление связей между нашими государствами и обществами. Германия и в будущем готова поддерживать Азербайджан как партнера на пути политической и экономической модернизации. Желаю Вам успехов на высоком государственном посту", - говорится в поздравлении канцлера Германии.

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