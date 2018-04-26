Ангела Меркель: Германия и в будущем готова поддерживать Азербайджан как партнера на пути политической и экономической модернизации

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Я поддерживаю дальнейшее углубление связей между нашими государствами и обществами. Германия и в будущем готова поддерживать Азербайджан как партнера на пути политической и экономической модернизации. Желаю Вам успехов на высоком государственном посту", - говорится в поздравлении канцлера Германии.