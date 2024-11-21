Пользовательница Reddit с ником Crystal_Serenity поделилась историей о том, как она случайно отправила преподавателю личное сообщение и получила неожиданный ответ. Девушка призналась, что в результате задумалась о переезде в другую страну, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мне нужно было сдать большое эссе перед одним из занятий сегодня. Я не спала всю ночь и писала его. (...) Я закончила работать в шесть часов утра и отправила его своему преподавателю по электронной почте. Я была очень уставшей и сразу заснула", - рассказала авторша поста.

Когда девушка проснулась, то увидела сообщение от преподавателя о том, что она отправила не тот файл. Когда рассказчица открыла письмо, то поняла, что по ошибке переслала голосовое сообщение, в котором она плакала из-за расставания с бойфрендом.

"Хуже того, мой преподаватель написал еще одно сообщение: "Не торопитесь и отправьте эссе, когда будете готовы"", - пожаловалась девушка. Она добавила, что испытала стыд и задумалась над тем, чтобы бросить учебу и переехать в другую страну.

Большинство комментаторов посоветовали рассказчице не переживать из-за случившегося. "Однажды вы посмеетесь над этим. Кроме того, ваш профессор тоже человек. Это не конец света. Не поймите меня неправильно - я бы на вашем месте тоже умер от стыда. Но все пройдет", - поддержал девушку один из участников обсуждения.