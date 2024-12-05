Мужчина оригинально отомстил соседу за угрозы в его адрес

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он оригинально отомстил соседке за угрозы в его адрес. Комментаторы посоветовали автору дополнительные способы мести, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста написал, что однажды около шести часов вечера, когда он делал свой творческий проект на балконе, соседка с нижнего этажа начала кричать на него и угрожать вызвать полицию из-за шума, исходившего из его квартиры. Парень попытался объяснить женщине, что примерно через минуту закончит шумные работы, но она отказывалась вступать в диалог.

Как рассказал герой истории, он решил отомстить соседке за угрозы. "Я поставил сабвуфер на пол, отрегулировал некоторые настройки и включил треки рэпера Corpse на высокую громкость, из-за чего пол начал вибрировать", - отметил он. В итоге, по словам рассказчика, он не выключал музыку несколько часов.

В комментариях под постом автору публикации посоветовали в следующий раз включить на повторе раздражающую многих людей детскую песню Baby Shark. Некоторые также порекомендовали ему включить более тяжелую музыку, чтобы досадить соседке.