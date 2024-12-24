Женщина установила дома камеры наблюдения и сделала пугающее открытие

Пользовательница TikTok по имени Ханна рассказала, что сделала пугающее открытие о камерах наблюдения, установленных у нее дома. На видео женщины, опубликованное 17 декабря, обратило внимание издание The Daily Dot 23 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор ролика отметила, что с помощью камер наблюдения следила за дочерью и домашними животными. "Прошлой ночью произошло то, чего я всегда боялась", - призналась она. По словам женщины, она была в соседней комнате, когда услышала, как незнакомый голос начал разговаривать с ее расплакавшейся дочерью в детской.

Обеспокоенная мать вбежала в комнату и услышала, как кто-то сказал ее ребенку перестать плакать. Когда Ханна спросила у дочери, откуда доносится голос, та указала на камеру наблюдения. Сразу после этого женщина поняла, что хакеры получили доступ к ее камерам, после чего выключила все устройства в доме и отправила жалобу компании, у которой она их приобрела. "Я не спала прошлой ночью. Я зла", - добавила она.

Видео Ханны набрало почти два миллиона просмотров. Многие комментаторы признались, что сталкивались с подобным. "Не только камеры, но и Аlexа (приложение, виртуальный ассистент компании Amazon - прим. "Ленты.ру"). Ваш мобильный телефон тоже подслушивает вас", "Smart TV тоже подслушивает вас и следит за вами", - предупредили они.