Цукерберг заявил, что Meta внесет изменения в системы цензуры своих социальных сетей

Американская корпорация Meta объявила о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook и Instagram, чтобы "восстановить свободу выражения".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в видеообращении генеральный директор компании Марк Цукерберг.

"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах, - заявил Цукерберг. - Более конкретно, мы избавимся от проверяющих факты и заменим их пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X".

Компания также признала, что действующие методы модерации контента "зашли слишком далеко".