Цукерберг заявил, что Meta внесет изменения в системы цензуры своих социальных сетей
Американская корпорация Meta объявила о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook и Instagram, чтобы "восстановить свободу выражения".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в видеообращении генеральный директор компании Марк Цукерберг.
"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах, - заявил Цукерберг. - Более конкретно, мы избавимся от проверяющих факты и заменим их пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X".
Компания также признала, что действующие методы модерации контента "зашли слишком далеко".
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