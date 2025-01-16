https://news.day.az/popularblog/1723392.html Тайна великого мастера: в Италии раскрывают секреты да Винчи Миланский политехнический университет обнаружил многочисленные подземные ходы, расположенные под замком Сфорца. Эти сооружения могут быть связаны с тайными военными тоннелями, изображёнными на рисунках Леонардо да Винчи. Как сообщает Day.Az, об этом заявили представители университета на своём официальном сайте.
Тайна великого мастера: в Италии раскрывают секреты да Винчи
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