Тайна великого мастера: в Италии раскрывают секреты да Винчи

Миланский политехнический университет обнаружил многочисленные подземные ходы, расположенные под замком Сфорца. Эти сооружения могут быть связаны с тайными военными тоннелями, изображёнными на рисунках Леонардо да Винчи.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили представители университета на своём официальном сайте.

Историки утверждают, что Людовико иль Моро построил подземный тоннель, чтобы иметь возможность тайно посещать свою любимую жену Беатриче д'Эсте, похороненную в базилике Санта-Мария-делле-Грацие. Этот тоннель, изображённый на рисунках Леонардо, долго оставался предметом легенд и домыслов, но современные технологии, похоже, подтвердили его существование. Тем не менее, остаются и другие тайные ходы, которые ещё предстоит исследовать.

"Наша цель - создать цифровой двойник замка Сфорца. Эта модель не только воссоздаст его современный облик, но и позволит заглянуть в его прошлое, восстановив исторические элементы, которые сегодня недоступны глазу", - говорит Франко Гуццетти, профессор геоматики.