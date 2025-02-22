Бездомные украли банковскую карту и выиграли €500 тыс. в лотерею

Бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты жителя Тулузы. Он, надеясь вернуть свои украденные документы, предложил разделить выигрыш пополам, сообщает Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Украденная карта жителя Тулузы позволила двум бездомным выиграть €500 тыс. на лотерейном билете. История началась 3 февраля, когда Жан-Давид Э. вернулся к своей машине в центре Тулузы и обнаружил, что его автомобиль вскрыли и украли документы и кредитную карту. Он сразу же заблокировал карту, но мошенники успели потратить €52,50. В ходе расследования выяснилось, что деньги были потрачены в ближайшем табачном магазине.

Когда Жан-Давид пришел в магазин, продавец рассказал ему, что два бездомных купили лотерейные билеты, и один из них оказался выигрышным на сумму €500 тыс. Однако бездомные, вероятно, опасаются ареста и не знают, как получить свой выигрыш. Жан-Давид предлагает бездомным разделить выигрыш.

Тем временем полиция уведомила лотерею о ситуации, и билет заблокировали. Жан-Давид надеется, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша. Если они согласятся, каждый получит по €250, что поможет Жан-Давиду погасить ипотеку. Однако пока он не получил никаких новостей от мошенников.