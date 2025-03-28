Сбежавшая 64 года назад от родственников пара сыграла свадьбу
Сбежавшая 64 года назад от родственников пара из Индии сыграла свадьбу, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мужчина по имени Харш и его возлюбленная Мруну, 64 года назад сбежавшие от родных, чтобы быть вместе, провели долгожданное свадебное торжество. Их дети и внуки организовали для них пышную церемонию, о которой пенсионеры могли лишь мечтать в молодости.
В 1960-е годы межкастовые браки в Индии были редким и осуждаемым явлением. Харш и Мруну, влюбленные друг в друга с детства, принадлежали к разным кастам - он был брахманом, а она - джайном. Их семьи категорически отвергали возможность союза. Несмотря на давление, молодые люди не отказались друг от друга. Их роман развивался в тайне: украдкой переписывались, обменивались взглядами, прятались от посторонних глаз.
Однажды, когда родные Мруну окончательно отказались принимать их отношения, девушка приняла судьбоносное решение. Оставив подруге записку, в которой сообщила, что не вернется, она сбежала с Харшем. Так началась их совместная жизнь.
Спустя годы Харш и Мруну построили семью, вырастили детей и внуков, но официального брака у них так и не было. Узнав, что бабушка и дедушка до сих пор сожалеют о несбывшейся мечте, их родные решили исправить эту несправедливость. Они организовали настоящую свадьбу - с традиционными нарядами, гирляндами цветов и праздничными ритуалами.
Многие зрители отметили, что, несмотря на прогресс, межкастовые браки до сих пор встречают сопротивление в Индии, и история Харша и Мруну - важный пример для новых поколений.
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