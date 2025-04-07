Известную телеведущую раскритиковали за жалобу на скорую помощь

Британскую телеведущую Кейт Лоулер раскритиковали за ее жалобу на громкую сирену скорой помощи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

В выпуске шоу "Этим утром" (This Morning) Лоулер рассказывала о конкурсе, когда ее репортаж был внезапно прерван звуками сирены скорой помощи. В ответ на это телеведущая повысила голос и сказала: "Вы не могли бы потише? Я пытаюсь рассказать о конкурсе".

Зрители шоу, разозленные поступком Лоулер, в социальных сетях обвинили ее в надменности и неосмотрительности. Некоторые назвали ее поведение бестактным и самовлюбленным и отметили, что машина скорой помощи, вероятно, спешила спасать чью-то жизнь.

"Наглость, что кому-то нужна скорая помощь, когда Кейт Лоулер говорит", "Служба скорой помощи Лондона, Кейт Лоулер пытается рассказать о конкурсе, а вы раздражаете ее, реагируя на чрезвычайную ситуацию. Как неосмотрительно!" - поиронизировали другие зрители.