Названы три главных принципа долголетия

По мнению нобелевского лауреата по химии (2009 год) Венкатрамана Рамакришнана, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и качественный сон сохраняют молодость эффективнее биологически активных добавок и омолаживающих процедур. Об этом сообщает издание HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученый отметил, что современные исследования подтверждают влияние этих факторов на продолжительность жизни. Так, здоровый рацион, включающий овощи, фрукты и полезные жиры, замедляет процессы старения на клеточном уровне, тогда как употребление обработанных продуктов, напротив, ускоряет их.

Физическая активность не только укрепляет сердечно-сосудистую систему, но и снижает риск хронических заболеваний. Особенно эффективны умеренные тренировки в сочетании с приемом витаминов D и омега-3, отмечают ученые.

Еще одним важным элементом долгой и здоровой жизни является качественный сон. Недостаток отдыха ухудшает когнитивные функции и ослабляет иммунитет, тогда как полноценный сон продолжительностью семь-девять часов способствует восстановлению организма.

Рамакришнан подчеркнул, что в исследованиях уже давно изучаются не только отдельные заболевания, но и сам процесс старения. Ученые продолжают разрабатывать стратегии его замедления, а основные рекомендации остаются неизменными: правильное питание, спорт и сон.