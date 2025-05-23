Кейт Миддлтон разбила бутылку виски о новейший фрегат ВМС Британии

43-летняя принцесса Уэльская официально назвала новейший военный корабль Королевского флота HMS Glasgow на церемонии на реке Клайд и по традиции разбила бутылку о корпус фрегата во время поездки в Шотландию с принцем Уильямом.

Как передает Day.Az, мероприятие прошло на верфи BAE Systems в Скотстоуне, Глазго.

Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram и на канале королевской семьи Великобритании.

В июне 2021 года принцесса Кейт была назначена патроном судна. Она проверила ход строительства корабля, приняв моряков Королевского флота с HMS Glasgow в Виндзорском замке в 2022 году, чтобы услышать о проделанной работе и их опыте службы.

На церемонии Кейт Миддлтон появилась в тщательно продуманном наряде. Она была в длинном темно-синем платье-пальто с белым кантом от Suzannah London и шляпкой от Philip Treacy в таких же цветах. В ней принцесса Уэльская последний раз присутствовала на Trooping the Colour в июне 2022 года.