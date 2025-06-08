Стало известно, где планирует родить Рианна

Певица и бизнесвумен Рианна думает о том, чтобы родить третьего ребенка на Барбадосе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

"Рианна счастливее всего дома на Барбадосе в окружении своей семьи. Ей нравится идея отвезти детей туда и просто провести там несколько месяцев до предполагаемой даты родов, чтобы полностью расслабиться и насладиться последним этапом беременности", - рассказал собеседник таблоида.

По словам инсайдера, Рианна также задумывается о родах на Барбадосе, поскольку первые несколько месяцев семья сможет помогать ей с сыновьями.

"У нее два энергичных мальчика, о которых нужно заботиться, конечно, у нее есть няни, она не делает все одна, но ей все равно нужно быть очень практичной. Было бы здорово, если бы ее семья могла вмешаться и взять на себя все это, пока она сосредоточена на своем новорожденном", - заявил источник.