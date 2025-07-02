Мужчина неожиданно столкнулся с редчайшим животным и сфотографировал его

Житель американского штата Мичиган неожиданно столкнулся с оленем-альбиносом по дороге на работу и сфотографировал его.

Как передает Day.Az, об этом пишет MLive.

Редчайшее животное случайно встретил Рамез Хури из города Фармингтон-Хилс. Мужчина рассказал, что выезжает на работу около четырех часов утра. 18 июня он задержался примерно на 10 минут и уверен, что именно поэтому увидел белого оленя.

Американец ехал на своем автомобиле мимо жилого комплекса, когда заметил нечто странное. "Краем глаза я увидел белого оленя, стоящего у входа в ЖК. Я проехал мимо, а потом сказал себе: "Это то, о чем я подумал?"" - рассказал Хури.

Он свернул на дорожку жилого комплекса и через несколько мгновений действительно увидел полностью белого оленя-альбиноса. "Он прошел мимо моей машины, посмотрел на меня, а потом направился через парковку и исчез в кустах", - поделился воспоминаниями американец. Он добавил, что любит фотографировать диких животных, и встреча с настолько редким оленем стала для него настоящим подарком.

По словам Чада Стюарта из Мичиганского департамента природных ресурсов, один олень-альбинос рождается на примерно 20-30 тысяч особей.