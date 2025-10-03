Мужчина не может поднять голову из-за привычки постоянно смотреть в телефон

Мужчина в Китае не смог поднять голову из-за паралича, потому что постоянно смотрел в телефон, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местных СМИ, студент по имени Сяо Дун в течение лета подрабатывал в кафе, где несколько часов подряд наклонялся, намывая посуду и протирая столы. В свободное время он также проводил часы за телефоном, играя в видеоигры и просматривая соцсети. Так продолжалось до тех пор, пока он не проснулся и понял, что не может поднять голову и не чувствует ног.

Родители срочно отвезли его в больницу, где врачи после обследования нашли у пациента крупный сгусток крови в сегменте шейного отдела позвоночника. Именно этот сгусток сдавил спинной мозг и вызвал почти полный паралич.

Медики объяснили, что постоянное наклонение головы приводит к чрезмерному давлению на сосуды позвоночного канала. У Сяо это вызвало разрыв сосуда и образование тромба.

Хирурги провели экстренную операцию, удалив сгусток и предотвратив необратимый паралич. Сейчас студент постепенно восстанавливает подвижность в ногах, и врачи надеются на его полное выздоровление.

Врачи настоятельно рекомендуют делать регулярные перерывы, выполнять упражнения для шеи и избегать длительного сидения в позе с опущенной головой.