У жениха остановилось сердце через несколько часов после свадьбы
В деревне Пусла, Индия, свадьба 31-летнего Амола Пракаша Годбоула закончилась трагедией. Об этом пишет The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Брачная церемония проходила в храме. Гости вспоминают, что праздник получился грандиозным. Однако через несколько часов после него Годбоул внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Жениха срочно доставили в больницу, однако там его уже не смогли спасти. У мужчины остановилось сердце.
