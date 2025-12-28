Блогер Аида Алиева рассказала о семейных переменах

Популярная азербайджанская блогер Аида Алиева поделилась личными размышлениями и обратилась к подписчикам в Instagram.

Как передает Day.Az, в своем посте Аида намекнула на скорые изменения в семье, с юмором написав, что совсем скоро из статуса "единственного" ее сын перейдёт в статус "старшего". Блогер призналась, что иногда испытывала чувство вины из-за упрёков, но добавила с улыбкой, что теперь "отыграется по полной".

Также Алиева вспомнила, что имя своему сыну Арлаш она когда-то выбрала с помощью подписчиков.

Тогда она попросила аудиторию предложить редкие имена с красивым значением и именно среди этих вариантов нашла имя для ребенка.